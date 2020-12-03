Ломбертс: «Зенит» не может ни разу обыграть «Брюгге», это плохо для российского футбола

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал поражение «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
«Думаю, сейчас такой момент, когда «Зенит» в Лиге чемпионов не выглядит сильной командой. Во всяком случае судя по тому, что я вижу и видел сегодня. Не думаю, что дело в тактике. Вообще сейчас мне легче всего было бы сказать, что «Зенит» в мои времена был сильнее. Но сравнивать — в принципе не очень корректно с моей стороны. Не люблю это делать.
Если судить по этой встрече, мне кажется, мы играли быстрее, удачнее выходили в контратаки, эффективнее прессинговали и в целом выглядели лучше как команда. Но надо понимать — на «Зените» сейчас сказывается вся эта ситуация с коронавирусом. Правда, точно так же она влияет и на «Брюгге». А бюджет бельгийской команды меньше, чем у «Зенита». Если «Зенит» не может ни разу в двух матчах обыграть «Брюгге», это плохо как для команды, так и в целом для российского футбола.
Отсутствие результатов показывает наличие проблем. Надеюсь, что со временем российские клубы начнут выступать в еврокубках удачнее, но это будет непросто. Ведь Россия уже успела пропустить вперед Португалию в таблице коэффициентов и потерять одно место в Лиге чемпионов. Когда же в групповых стадиях еврокубков играет всего четыре команды и никто из них не побеждает, снова догнать Португалию при таком раскладе невозможно», — цитирует Ломбертса «Матч ТВ».
- 3 декабря 2020
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