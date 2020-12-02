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Николас Ломбертс: думаю, «Зенит» победит «Брюгге» со счётом 2:0

Николас Ломбертс: думаю, «Зенит» победит «Брюгге» со счётом 2:0
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от матча санкт-петербургской команды с «Брюгге».

«Чего жду от матча? Не знаю, но думаю, что счёт будет 2:0 в пользу «Зенита». Пойду ли на матч? Если смогу, то да», — сказал Ломбертс в ролике, опубликованном в «твиттере» сине-бело-голубых.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом» состоится сегодня, 2 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В настоящее время «Зенит», набрав лишь 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в группе F. «Брюгге» (4) располагается строчкой выше. Первое место занимает дортмундская «Боруссия» (9), второе — «Лацио» (8).

Клаудио Маркизио обратился к болельщикам «Зенита»
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