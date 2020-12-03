Александер-Арнольд: камбэк с «Барсой» невероятен, но лучшая атмосфера была на матче с «МС»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился воспоминаниями о матче, в котором команда ощутила наилучшую поддержку.



«Камбэк против «Барселоны» был невероятным, но на матче с «Манчестер Сити» была лучшая атмосфера, в которой мне когда-либо доводилось играть. Единственный минус таких встреч – ты не можешь общаться со своими центральными защитниками! Кричишь, как только можешь, и они всё равно тебя не слышат. Пытаешься подсказать, но ничего не получается. Это единственный недостаток, а в целом это очень здорово», — приводятся слова Трента на сайте Red Bull.



Напомним, в сезоне-2017/2018 «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги чемпионов встречался с «Манчестер Сити». На своём поле красные разгромили соперника со счётом 3:0. Впоследствии подопечные Юргена Клоппа одолели «горожан» на выезде (2:1) и дошли до финала турнира, где проиграли мадридскому «Реалу» (1:3).

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