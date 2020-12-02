Клопп: матч с «Аяксом» — один из самых важных для меня в «Ливерпуле»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над амстердамским «Аяксом» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«На мой взгляд, это один из самых важных матчей в Лиге чемпионов с того момента, как я возглавил «Ливерпуль». Без болельщиков он был самым важным, самым сложным и исключительным.
Кёртис Джонс провел невероятную игру, я горжусь им. Очень хороший парень, прекрасный игрок. Рад, что он у меня есть. Иногда у него появляется возможность сыграть из-за травм остальных – и он всегда ее использует.
На этой неделе у нас был долгий разговор с Неко Уильямсом, и мы думаем, что у него в запасе больше, чем он показывал до сих пор. Сезон стартовал тяжело летом из-за перерыва, короткой предсезонной подготовки, а затем Трент Александер-Арнолд получил травму. Форма Неко была далека от идеала, но сегодня он показал проблески лучшего себя», – приводит слова Клоппа ВВС.
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