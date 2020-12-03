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Пономарёв: сегодня ЦСКА прорвёт, до этого было сумасшедшее невезение

Пономарёв: сегодня ЦСКА прорвёт, до этого было сумасшедшее невезение
Футбол / Лига Европы 0

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом».

«Последний шанс у ЦСКА остаётся, до этого было сумасшедшее невезение. Играли отлично, и когда-то должно прорваться. Сегодня ЦСКА и прорвёт, забьют около трёх мячей.

Впервые за долгое время «армейцы» бьются за чемпионство, и это правильно. Но про Лигу Европы забывать ни в коем случае нельзя. Молодые игроки должны играть, для них это оптимальный график. Мы в своё время играли и чаще. Что касается запаса сил у ЦСКА, «скамейка» длинная, у «Спартака» такой нет. В запасе очень много игроков, которые не раскрылись, они могут стать запасом на вторую часть сезона», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом» сегодня, стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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