Масалитин — об игре ЦСКА: хочется красиво скоротать мрачные вечера

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы, в котором «армейцы» встретятся с «Вольфсбергом».

«Может, хоть ЦСКА порадует чем-то. Хочется мрачные вечера скоротать красиво. Но что касается общего выступления «армейцев» в Лиге Европы, то не хватает индивидуального мастерства, особенно в завершающей стадии. Также защитники допускают ошибки, у нас в РПЛ это проходит, а Европе нет. Но, если сравнивать с «Вольфсбергом», у ЦСКА преимущество в организации игры.

Лига Европы показывает, над чем нужно работать, какие позиции нужно улучшать и проводить чёткий разбор. Все ошибки сразу видны в еврокубках.

Нужно ли сосредоточиться на РПЛ? «Зенит» уже сосредоточился. Если ставить ставку на это, то зачем вообще всё это нужно? В Европе платят деньги за успешное выступление, можно собрать бюджет и привезти хорошее усиление. К тому же твою команду видят в Европе и могут заметить профессионализм игроков. Но на данный момент это правда, мы там не конкурентоспособны. Но это касается вообще всего нашего футбола, он болен, его лечить нужно, и как можно скорее. Делать хирургию и начинать с фундамента — детско-юношеского футбола, ПФЛ и ФНЛ. Только так можно дать РПЛ новые таланты», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.