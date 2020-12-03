Дешам — о матче с Бельгией в Лиге наций: нас ждёт встреча с лучшей командой Европы
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты жеребьёвки полуфиналов Лиги наций. В полуфинале сборная Франции встретится со сборной Бельгии. В последний раз пути команд пересекались в полуфинале чемпионата мира 2018 года, тогда французы победили со счётом 1:0.
«Никаких реваншистских чувств нет. Будут ли такие настроения в сборной Бельгии? Не знаю, возможно. Но теперь контекст матчей будет другим. Мы сыграем с очень сильным соперником, лучшим среди всех, хоть мне и не хочется принижать Испанию или Италию. Встреча с таким оппонентом всегда приятна», — цитирует Дешама RMC Sport.
Во втором полуфинале Лиги наций сыграют сборные Италии и Испании. Победителем предыдущего розыгрыша турнира является Португалия.
Определились полуфинальные пары Лиги наций
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