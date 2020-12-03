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Определились полуфинальные пары Лиги наций

Определились полуфинальные пары Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка финального турнира Лиги наций. В полуфиналах турнира сборная Испании сыграет с Италией, а Бельгия — с Францией.

Полуфиналы будут проходить 6-7 октября 2021 года. Финал и матч за третье место запланированы на 10 октября.

Матч Испания — Италия будет проходить в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Бельгия и Франция встретятся в Турине на стадионе «Альянц Арена».

Первым победителем турнира стала сборная Португалии. На этот раз португальцам не удалось выйти в плей-офф. В своей группе они заняли второе место, пропустив в полуфинал сборную Франции. В полуфиналы вышли победители четырёх групп Лиги наций.

Сборная России, выступавшая в Лиге B, заняла второе место в своей группе. Первое место в турнирной таблице заняла сборная Венгрии.

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