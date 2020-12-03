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«Тоттенхэм» не удержал победу в матче с ЛАСКом, но всё равно вышел в плей-офф Лиги Европы

«Тоттенхэм» не удержал победу в матче с ЛАСКом, но всё равно вышел в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Линце на стадионе «Линцер» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. ЛАСК на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:3.

На 42-й минуте Петер Михораль вывел хозяев вперёд, но в компенсированное время первого тайма лондонцам удалось отыграться, пенальти реализовал Гарет Бэйл. В начале второго тайма Сон Хын Мин забил второй мяч лондонцев, а в последние 10 минут команды обменялись результативными атаками — сперва Йоханнес Эггештайн восстановил равновесие в счёте, а затем Деле Алли забил ещё один мяч с пенальти. Уйти от поражения хозяевам удалось с помощью гола Мамуду Карамоко в компенсированное время.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и завоевал путёвку в плей-офф Лиги Европы. Из группы J в плей-офф вышел также бельгийский «Антверпен», набравший 12 очков. ЛАСК (7) занимает третье место, «Лудогорец» (0) — четвёртое. Австрийский клуб в случае равенства очков с «Тоттенхэмом» окажется ниже из-за результатов личных встреч.

Лига Европы. Группа J. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
3 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Михорль – 42'   1:1 Бэйл – 45+2' (пен)   1:2 Мин – 56'   2:2 Эггештайн – 84'   2:3 Алли – 86' (пен)   3:3 Карамоко – 90+3'
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