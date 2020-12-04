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Суарес излечился от коронавируса

Суарес излечился от коронавируса
Футбол / Испания 0

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прошёл тест на коронавирус. Его результат оказался отрицательным, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее из-за положительного теста на COVID-19 Суарес не принял участие в последних матчах «Атлетико». Так уругваец не сыграл с московским «Локомотивом» (0:0) и мюнхенской «Баварией» (1:1) в Лиге чемпионов. Также Суарес не принял участие в матчах чемпионата Испании с «Барселоной» (1:0) и «Валенсией» (0:1).

В текущем сезоне Луис Суарес провёл за «Атлетико» 9 матчей во всех турнирах и забил в них 5 мячей. Форвард перешёл в столичный клуб из каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно 2020 года на правах свободного агента. В первом же матче за команду Диего Симеоне он сделал дубль.

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