Жоау Фелиш: «Атлетико» не хватает Суареса и Косты

Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш прокомментировал игру своей команды в матче с мюнхенской «Баварией» (1:1).
«Мы играли просто отлично. Я доволен своей игрой и тем, как действовала команда, но расстроен тем, что мы упустили победу, которая вывела бы нас в 1/8 финала.
Мы вели к 86-й минуте, у нас было больше голевых моментов, но забили мы только однажды. Такое случается в футболе. Если не реализовывать моменты, то они не имеют смысла. У них было несколько шансов, но одного оказалось достаточно, чтобы сыграть вничью.
Само собой, нам не хватает Луиса Суареса и Диего Косты. У них есть уникальные качества, которые у других отсутствуют. Но у тех, кто играет вместо них, например, у Корреа, есть свои сильные стороны», — приводит слова Фелиша Marca.
- 2 декабря 2020
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