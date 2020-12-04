«Челси» собирается продать двух игроков зимой
Лондонский «Челси» планирует избавиться от двух защитников в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.
Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет отпустить немца Антонио Рюдигера и Фикайо Томори. Оба игрока провели по одному матчу в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Ранее СМИ сообщали, что интерес к Рюдигеру проявляет испанская «Барселона».
Антонио Рюдигер перешёл в «Челси» из итальянской «Ромы» 9 июля 2017 года, сумма трансфера составила €35 млн. Томори — воспитанник «Челси», в системе клуба он находится с 2005 года, в составе основной команды — с 2016 года, однако сначала защитник на правах аренды выступал за «Брайтон», «Халл» и «Дерби». В составе молодёжной команды лондонцев Томори выиграл Юношескую лигу УЕФА.
«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Брайтона»
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
05:57
-
05:49
-
05:17
-
04:54
-
04:32
-
04:13
-
03:20
-
02:56
-
02:43
-
01:47
-
01:24
-
01:07
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:29
-
00:29
-
00:26
-
00:15
- 3 декабря 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:37
-
23:24
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
23:00
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:31
-
22:09
-
21:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам