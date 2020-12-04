«Челси» собирается продать двух игроков зимой

Лондонский «Челси» планирует избавиться от двух защитников в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет отпустить немца Антонио Рюдигера и Фикайо Томори. Оба игрока провели по одному матчу в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Ранее СМИ сообщали, что интерес к Рюдигеру проявляет испанская «Барселона».

Антонио Рюдигер перешёл в «Челси» из итальянской «Ромы» 9 июля 2017 года, сумма трансфера составила €35 млн. Томори — воспитанник «Челси», в системе клуба он находится с 2005 года, в составе основной команды — с 2016 года, однако сначала защитник на правах аренды выступал за «Брайтон», «Халл» и «Дерби». В составе молодёжной команды лондонцев Томори выиграл Юношескую лигу УЕФА.