«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Брайтона»

Защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Бен Уайт продолжает привлекать внимание топ-клубов английской Премьер-лиги.



Как сообщает Sky Sports, 23-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Клубы следят за развитием Бена, однако не уточняется, будут ли они предпринимать попытки заполучить его уже в зимнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что Уайтом интересуется действующий чемпион Англии «Ливерпуль». Красные обратили внимание на Бена, когда тот выступал на правах аренды за «Лидс Юнайтед», однако летом «Брайтон» отказался отпускать игрока и продлил с ним контракт.



В нынешнем сезоне Уайт принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (все – в основе) и получил две жёлтые карточки.

Видеообзор матча «Брайтон» — «Ливерпуль» (1:1) с участием Уайта: