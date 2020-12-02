Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Брайтона»

«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Брайтона»
Футбол / Англия 0

Защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Бен Уайт продолжает привлекать внимание топ-клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает Sky Sports, 23-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Клубы следят за развитием Бена, однако не уточняется, будут ли они предпринимать попытки заполучить его уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Уайтом интересуется действующий чемпион Англии «Ливерпуль». Красные обратили внимание на Бена, когда тот выступал на правах аренды за «Лидс Юнайтед», однако летом «Брайтон» отказался отпускать игрока и продлил с ним контракт.

В нынешнем сезоне Уайт принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (все – в основе) и получил две жёлтые карточки.

Видеообзор матча «Брайтон» — «Ливерпуль» (1:1) с участием Уайта:

«Ливерпуль» выбрал Юпамекано главной целью на позицию защитника. У клуба три альтернативы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020