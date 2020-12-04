Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей пятого тура еврокубков.
Напомним, в Лиге чемпионов «Зенит» уступил «Брюгге» (0:3), «Краснодар» обыграл «Ренн» (1:0), а «Локомотив» проиграл «Ред Булл Зальцбург» (1:3). В Лиге Европы ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» (0:1).
От Португалии в Лиге чемпионов «Порту» сыграл вничью с «Манчестер Сити», «Брагга» обыграла АЕК, а «Бенфика» в Лиге Европы победила «Лех».
Нидерланды и Бельгия приблизились к России. От Нидерландов ПСВ обыграл «Гранаду» в Лиге Европы, АЗ сыграл вничью с «Наполи». В Лиге чемпионов «Аякс» проиграл «Ливерпулю».
Бельгийский «Брюгге» в Лиге чемпионов победил «Зенит», в Лиге Европы «Антверпен» обыграл «Лудогорец», «Стандард» уступил «Рейнджерс», а «Гент» проиграл «Словану».
Таким образом, Россия увеличила отставание от Португалии до 7,1 очка. Нидерланды в свою очередь приблизились к России, и теперь отрыв составляет 1,8 очка, а от Бельгии – 2,3 очка.
1. Испания — 88,283
2. Англия — 87,140
3. Италия — 68,867
4. Германия — 67,570
5. Франция — 53,748
6. Португалия— 45,349
7. Россия — 38,215
8. Нидерланды —36,400
9. Бельгия — 35,900
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