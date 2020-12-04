Бэйл забил 200-й гол в карьере и прервал двухлетнюю безголевую серию в еврокубках

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл забил пенальти в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским клубом ЛАСК (3:3).

Этот гол стал для 31-летнего валлийца 200-м в карьере, сообщает Marca. В составе «шпор» Бэйл отличился 57 раз. За «Реал» футболист забил 105 голов, за сборную Уэльса – 33, за «Саутгемптон» – 5.

Последний раз в еврокубках Бэйл забивал более двух лет назад – 27 ноября 2018 года – за «Реал» в матче Лиги чемпионов с «Ромой» (2:0).

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и завоевал путёвку в плей-офф Лиги Европы. Из группы J в плей-офф вышел также бельгийский «Антверпен», набравший 12 очков. ЛАСК (7) занимает третье место, «Лудогорец» (0) — четвёртое. Австрийский клуб в случае равенства очков с «Тоттенхэмом» окажется ниже из-за результатов личных встреч.