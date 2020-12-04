Кандидат в президенты «Барселоны»: Месси обманули, это не просто вопрос денег

Бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост Жоан Лапорта вновь высказался о ситуации вокруг нападающего Лионеля Месси.
«Месси хочет быть в «Барселоне». Я хочу вернуть ему его счастье. Это не просто вопрос денег, вы должны создать конкурентоспособную команду. Месси обманули, и это большая потеря. Он победитель и терпеть не может, когда другие команды поднимаются в Лиге чемпионов. Существует взаимная признательность и уважение. Мы должны сделать ему творческое и заслуживающее доверия предложение», — приводит слова Лапорты Marca со ссылкой на Radio MARCA и COPE.
Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.
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