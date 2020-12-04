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Моуринью: мог бы поблефовать, но думаю, что Кейн сыграет с «Арсеналом»

Моуринью: мог бы поблефовать, но думаю, что Кейн сыграет с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о восстановлении нападающего Гарри Кейна после травмы, из-за которой он пропустил матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЛАСКом (3:3).

«Думаю, Гарри будет готов к «Арсеналу», но не уверен в этом на сто процентов. Он лечится. Я мог бы поблефовать и сделать вид, что у него серьёзные проблемы, но это не так, и я думаю, что он всё же сыграет», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится 6 декабря. Лондонское дерби пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Шпоры», набрав 21 очко, занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Арсенал» (13) – 14-й.

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