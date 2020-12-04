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На четыре российских клуба — одна победа в ЛЧ и ЛЕ. Как мы до этого докатились?

На четыре российских клуба — одна победа в ЛЧ и ЛЕ. Как мы до этого докатились?
Футбол / Лига чемпионов 0

В этом еврокубковом сезоне наши клубы совсем плохи – порадовал только «Краснодар»: новички Лиги чемпионов не только подарили нашей стране первую победу в этом европейском сезоне, но и каким-то чудом смогли попасть в Лигу Европы. Всё, поводов для радости больше нет.

В попытке понять и осмыслить причины происходящего предлагаем вам поучаствовать в нашей онлайн-дискуссии. Делитесь своими впечатлениями от этой чёрной еврокубковой осени, а также мыслями: что стало причиной подобного провала? В чём, по вашему мнению, глобальная проблема? Что нужно изменить?

Предупреждаем, что ответы с нецензурными выражениями не пройдут модерацию.

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

Напомним, «Зенит» и «Локомотив» не сумели преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, а ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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