Декабрь, достать чернил и плакать. А «золотой актив» может и дальше чай пить. Отмучились

15 лет назад, когда ЦСКА Газзаева выигрывал первый для России Кубок УЕФА, этот могучий «Вольфсберг» играл в региональной лиге Австрии. Не помню, чья кричалка «Не позорьте наше имя!» (думаю, что общая), но раздетые по торс ребята с красно-синими шарфами вчера имели полное право её затянуть.

Вообще, необходимость обсуждать наш еврокубковый сезон давно пора приравнять к особой разновидности БДСМ-утех. Сильно на любителя.

Проигрываем Австрии и Бельгии. В квалификации Грузии и Израилю. В прошлом году Болгарии и Венгрии. 1 победа в 20 матчах. У ЦСКА ни одного забитого мяча в домашних играх. Если цензурно — сплошной пердимонокль.

О нём ещё Высоцкий пел: «И ни церковь, ни кабак — ничего не свято. Нет, ребята, всё не так! ВСЁ НЕ ТАК, ребята...».

Ни Лига чемпионов, ни Лига Европы. Ни Малком, ни Влашич. Ни снег, ни зной, ни дождик проливной. Как же так, ребята?!

«Неправда», «неправда» и «неправда». Протестное интервью со спортивным директором «Зенита» Рибалта не считает трансфер Малкома провалом.

Не хотите Высоцкого — есть Моргенштерн. С его главной дилеммой «Поколения Z»: «Lambo или Ferra?». Ведь многие считают, что в головах у футбольных юнцов, едва проявивших себя (золотой актив, Станислав Саламович?), всё что угодно — только не работа.

Я с этим не совсем согласен. Не хочется верить, что простой деревенский парень Ваня Обляков или рязанец Костя Кучаев живут по принципу трендовой считалочки от того же Алишера Валеева: «Два мульта на мне — часы. Три на шее, семь под жопой. Мне чуть больше двадцати». Просто вот такой у них футбольный уровень.

Серединка на половинку. Может, сами виноваты, может, тренируют их так, что сначала, вроде, загораются, а потом даже с зашкварным «Вольфсбергом» дома решить – мастерства не хватает. Может, всё вместе. И это лидеры ЦСКА. Цитируя Гончаренко — «наши сукины сыны». Других нет.

Муса вернётся и всех спасёт? Ну да, ну да. А ещё Гайч с Эджуке забивать начнут, и Фукс каааак заиграет…

Гончаренко вчера успокоил – команда всё понимает и на тренировках выглядит хорошо. «И эмоционально, и физически». Вот и здорово. Для борьбы за медали чемпионата России и тренировок хватает.

Однажды Муса уже возвращался в ЦСКА. Тогда он едва не принёс «армейцам» чемпионство Теперь он свободный агент, но вернуть его будет сложнее.

Слышал, умные люди говорят, что наши команды очень-очень устали — чуть ли не сильнее всех в Европе. Похоже, только в это и остаётся верить. Что отдохнут (снова вспоминается Черчесов — дома посидят, чай попьют) и будет всё иначе. Хотя разве в прошлом году было по-другому? Тот же самый позор.

Думаю, если бы ещё один наш классик сейчас писал о футболе, то его знаменитая фраза звучала бы так: «Декабрь. Достать чернил и плакать».