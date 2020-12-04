Сандро Шварц: оборона – основное направление, которое нам нужно улучшать

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Да, на самом деле мы пропустили много. Если брать игру против «Ростова», у нас четыре пропущенных. Мы анализировали и извлекали что-то рациональное, мы пришли к тому, что должны делать что-то, чтобы прийти к улучшению игры в обороне. Это основное направление, которое нам нужно улучшать.



Почему мы поменяли схему в игре с «Ростовом»? Мы планировали сделать четыре игрока в центре против троих у них. А в нападении у нас должны были остаться два чистых нападающих. По поводу левого фланга и были ли это индивидуальные ошибки. Нет, Ростов хорошо воспользовался ситуацией, также у нас были тактические ошибки. Мы работали над этим последние дни, над работой наших игроков обороны.



Я не вижу серьёзной проблемы, если говорить об обороне, наши игроки высоко поднимались, и мы понимали риск, который брали на себя», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В 16 турах Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (14) – на 13-м.

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