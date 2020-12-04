Юрист Добровинский готов бесплатно помочь стороне избитого Широковым судьи

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, рассказал о нарушениях в ходе судебного разбирательства по делу об избиении его подзащитного бывшим футболистом сборной России Романом Широковым.
«Совершенно неожиданный поворот дела. На прошлом заседании права защиты потерпевшего дважды нарушались. Первый раз – когда судья не допустил мою помощницу Диану Борисову, которая участвовала в следственных действиях. Второе нарушение – рассадка в зале. В законодательстве нет чётких правил, как люди должны садиться, но двоих защитников посадили чуть ли не в клетку, где должен сидеть адвокат обвиняемого. Какое место для обвиняемого, вы и так знаете. Но судью такое положение дел вполне устроило.
У меня есть проблемы со здоровьем, в связи с чем я и привлёк помощника. В случае дальнейшего нарушения прав защиты потерпевшего мы будем вынуждены обратиться к лучшему юристу по защите прав потерпевших – Александру Добровинскому, который справился с делом Ефремова. Он бесплатно готов поучаствовать в деле. Пашаев? Думаю, его ждать не стоит.
Гособвинитель на этом процессе – молодая сотрудница из прокуратуры, она называла срок в 11 лет, который прокуратура хотела для Ефремова. Не исключаю, что она может поднять старые черновики», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 4 декабря 2020
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