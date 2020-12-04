Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Избитый Широковым арбитр: вратарь спас мне жизнь, Роман не собирался останавливаться

Избитый Широковым арбитр: вратарь спас мне жизнь, Роман не собирался останавливаться
Футбол / Прочие турниры 0

Арбитр Никита Данченков, пострадавший от бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд, рассказал о самочувствии и своём отношении к эпизоду.

«Роман был не согласен с тем, что я не назначил одиннадцатиметровый удар. Он сразу вскипел, реакция была не совсем адекватная, была нецензурная брань в мой адрес. По правилам футбола это недопустимо, и я шёл с намерениями удалить человека за такое поведение. Сейчас я ничего не боюсь, несмотря на всё, ты должен быть хладнокровен.

Считаю, что в том эпизоде я был прав. Финансовых претензий у меня к нему нет, это меня не интересует. Что касается состояния, чувствую себя лучше. Иногда бывают головные боли и бессонница.

Мне жизнь спас вратарь команды «Ничего обычного» Алан. Он сориентировался и успел оттащить Романа. Широков, даже если посмотреть видео, не собирался останавливаться. Он хотел нанести увечья акцентированно.

Со стороны Романа со мной никто на связь так и не выходил. Меня всегда поддерживают мои коллеги, за что я им благодарен, как судьи обычные, так и судьи РПЛ. Например, меня поддержал Василий Казарцев.

Примирение невозможно, меня интересует справедливость и показать то, что судейское общество — не мальчики для битья. И также, какой бы у тебя ни был авторитет, нельзя распускать руки», — передаёт слова Данченкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Избитый Широковым арбитр подал заявление в суд о рассмотрении дела в общем порядке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020