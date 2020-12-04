Роман Нойштедтер: у всех команд РПЛ, которые играют в еврокубках, есть проблемы

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал неудачное выступление клубов Российской Премьер-Лиги в еврокубках и оценил собственную готовность.



«Для меня нет проблем, и обе позиции мне нравятся. Если играю в опорной зоне, то больше участвую в атаке и организую людей впереди. Если играю сзади, то нужно держать защиту и читать игру. Там, где я буду нужен, там и буду играть.



Я сейчас не в той ситуации, какого-то упадка. Каждый из нас профессионал. У всех команд, которые играют в еврокубках, есть проблемы. Те, кто играет регулярно, знают, что делать. Жаловаться никому не нужно, мы ещё можем играть, а некоторые даже не могут ходить на работу. Мы должны выходить и выкладываться по максимуму.



У меня нет примет. Нет такого, что я ношу те же носки или надеваю правую или левую бутсу в первую очередь. Повторюсь, не верю в приметы», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В 16 турах Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (14) – на 13-м.

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