Патрик Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы»
Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра был отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.
О решении расстаться руководство французской команды сообщило специалисту накануне вечером. Место француза занял его помощник Адриан Урсеа.
Виейра тренировал «Ниццу» с лета 2018 года. До этого он возглавлял «Нью-Йорк Сити», а также работал в резервной и юношеской командах «Манчестер Сити». В бытность футболистом Патрик защищал цвета «Канна», «Милана», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити».
«Ницца», набрав 17 очков в 11 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Накануне, 3 декабря, команда уступила «Байеру» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (2:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф.
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