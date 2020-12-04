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Патрик Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы»

Патрик Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы»
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра был отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.

О решении расстаться руководство французской команды сообщило специалисту накануне вечером. Место француза занял его помощник Адриан Урсеа.

Виейра тренировал «Ниццу» с лета 2018 года. До этого он возглавлял «Нью-Йорк Сити», а также работал в резервной и юношеской командах «Манчестер Сити». В бытность футболистом Патрик защищал цвета «Канна», «Милана», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити».

«Ницца», набрав 17 очков в 11 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Накануне, 3 декабря, команда уступила «Байеру» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (2:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф.

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