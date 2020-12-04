Тухель может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк на своей странице в "Твиттере".

Сообщалось, что у Тухеля конфликт со спортивным директором парижан Леонардо. В частности, Тухель хочет не тех игроков, которых подписывает «ПСЖ». Специалист может досрочно завершить контракт и расстаться с клубом следующим летом. Его готовы заменить экс-тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Сульшер возглавил «красных дьяволов» в 2018 году. На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 16 очков в 9 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.