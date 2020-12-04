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37-летний Жирков признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

37-летний Жирков признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре
Футбол / РПЛ 0

37-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В ноябре футболист провёл 4 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал одну результативную передачу в матче 13-го тура чемпионата России с «Химками» (2:0). Помимо этого, Жирков вышел на поле в двух матчах Лиги чемпионов.

Жирков защищает цвета санкт-петербургского «Зенита» с 2016 года. Защитник выступал также в тамбовском «Спартаке», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо». С 2005 года игрок вызывается в сборную России.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал в 16 матчах 32 очка и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров входят московские ЦСКА (32) и «Спартак» (32).

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