«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» проявляют интерес к полузащитнику «Брайтона»

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Мали Ив Биссума попал в сферу интересов грандов АПЛ.
Как сообщает talkSPORT, лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к малийскому полузащитнику. Оба клуба рассматривают возможность подписания 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Обе команды продолжат выступление в весенней части еврокубков, и им необходимо увеличение обоймы игроков в центре поля.
Ив Биссума летом 2018 года перешёл в «Брайтон» из французского «Лилля» за € 17 млн. В текущем сезоне он провел девять матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил один гол. Контракт 24-летнего малийца с «чайками» рассчитан до 30 июля 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 13 млн.
Следующий матч «Брайтон энд Хоув Альбион» проведёт в понедельник, 7 декабря — к ним в гости пожалует «Саутгемптон». Начало встречи — в 23:00 мск.
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