Дэнни Ингс восстановился после травмы и готовится к матчу с «Брайтоном»

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс вернулся к тренировкам после более чем месячного перерыва из-за травмы колена.
Как сообщает BBC, 28-летний англичанин не выходил на поле с матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:3), проходившем 1 ноября. Тренерский штаб «Саутгемптона» примет решение по поводу участия Ингса в матче 11-го тура АПЛ с «Брайтоном» в выходные.
В прошлом сезоне Дэнни Ингс забил 22 гола, отстав всего на один мяч от обладателя «Золотой бутсы» нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди. В сезоне-2020/2021 в семи матчах АПЛ на его счету пять забитых мячей и две голевые передачи.
Матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» состоится в понедельник, 7 декабря. Начало — в 23:00 мск.
Подопечные Ральфа Хазенхюттля в 10 матчах набрали 17 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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