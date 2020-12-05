Ибрагимович: когда люди настроены против меня, – это даёт мне энергию и мотивацию

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил мнение о том, как влияет на него критика со стороны болельщиков.

«Множество раздражителей? Это всегда вызов, и мне нравится это, потому что, когда люди настроены против меня, это заряжает, даёт мне энергию, мотивацию, адреналин не для того, чтобы убедить себя, а чтобы показать, что всё не так, как они думают.

Мне часто говорят: «это сложно», «невозможно». И мне это нравится, потому что, если я могу сделать что-то подобное, на мой взгляд, это больше, чем играть в команде, которая уже находится на вершине, а вы присоединяетесь к этой команде, и история просто продолжается. Вместо этого сейчас в «Милане» всё наоборот. Мы должны вернуть команду на вершину и дать игрокам понять, что значит быть на вершине.

Боялся ли я возвращения в «Милан»? Нет, иначе я бы не подписал контракт. Была такая же ситуация, когда я оказался в «Юнайтед». Мне говорили: «Вы стары, а темп АПЛ слишком высок». Так что я делаю противоположное тому, что все говорят.

Оказываю ли я давление на команду? Да, я всё ещё люблю это делать. Даже больше, чем раньше. Я не принимаю провальные игры. Я так много прошу? Да, если кто-то плохо тренируется, я тоже выскажу это», — цитирует Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.