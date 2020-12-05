Ибрагимович: когда люди настроены против меня, – это даёт мне энергию и мотивацию

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил мнение о том, как влияет на него критика со стороны болельщиков.
«Множество раздражителей? Это всегда вызов, и мне нравится это, потому что, когда люди настроены против меня, это заряжает, даёт мне энергию, мотивацию, адреналин не для того, чтобы убедить себя, а чтобы показать, что всё не так, как они думают.
Мне часто говорят: «это сложно», «невозможно». И мне это нравится, потому что, если я могу сделать что-то подобное, на мой взгляд, это больше, чем играть в команде, которая уже находится на вершине, а вы присоединяетесь к этой команде, и история просто продолжается. Вместо этого сейчас в «Милане» всё наоборот. Мы должны вернуть команду на вершину и дать игрокам понять, что значит быть на вершине.
Боялся ли я возвращения в «Милан»? Нет, иначе я бы не подписал контракт. Была такая же ситуация, когда я оказался в «Юнайтед». Мне говорили: «Вы стары, а темп АПЛ слишком высок». Так что я делаю противоположное тому, что все говорят.
Оказываю ли я давление на команду? Да, я всё ещё люблю это делать. Даже больше, чем раньше. Я не принимаю провальные игры. Я так много прошу? Да, если кто-то плохо тренируется, я тоже выскажу это», — цитирует Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
- 5 декабря 2020
-
01:39
-
00:53
-
00:42
-
00:36
-
00:30
-
00:23
-
00:19
-
00:19
- 4 декабря 2020
-
23:53
-
23:43
-
23:32
-
23:25
-
23:03
-
22:52
-
22:47
-
22:45
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
21:56
-
21:54
-
21:42
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:58
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:17
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:46