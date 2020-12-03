«Не нужно спешить». Мальдини рассказал о переговорах с Ибрагимовичем и Доннаруммой

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контрактов со Златаном Ибрагимовичем, Хаканом Чалханоглу и Джанлуиджи Доннаруммой.

«У нас запланированы встречи с футболистами. Обсуждение продления контрактов никогда не прекращалось. Не нужно спешить, давайте подождём подходящего момента», — приводит слова Мальдини Tuttomercatoweb.

Контракты Ибрагимовича, Доннаруммы и Чалханоглу с «Миланом» истекают летом 2021 года.

Сообщалось, что Чалханоглу, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Доннарумма заявлял, что хочет остаться в «Милане» надолго. Ранее стало известно, что «Милан» предлагает 21-летнему вратарю зарплату € 6,5 млн в год, в то время как его агент Мино Райола просит € 7,5 млн. Ибрагимович может остаться в клубе до 2022 года.