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«Не нужно спешить». Мальдини рассказал о переговорах с Ибрагимовичем и Доннаруммой

«Не нужно спешить». Мальдини рассказал о переговорах с Ибрагимовичем и Доннаруммой
Футбол / Италия 0

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контрактов со Златаном Ибрагимовичем, Хаканом Чалханоглу и Джанлуиджи Доннаруммой.

«У нас запланированы встречи с футболистами. Обсуждение продления контрактов никогда не прекращалось. Не нужно спешить, давайте подождём подходящего момента», — приводит слова Мальдини Tuttomercatoweb.

Контракты Ибрагимовича, Доннаруммы и Чалханоглу с «Миланом» истекают летом 2021 года.

Сообщалось, что Чалханоглу, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Доннарумма заявлял, что хочет остаться в «Милане» надолго. Ранее стало известно, что «Милан» предлагает 21-летнему вратарю зарплату € 6,5 млн в год, в то время как его агент Мино Райола просит € 7,5 млн. Ибрагимович может остаться в клубе до 2022 года.

Хакан Чалханоглу, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
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