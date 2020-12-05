Руслан Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе «Аталанты»

27-летний украинский атакующий полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе после перенесённого заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Инстаграме».

«Малина вернулась! Руслан вернулся к тренировкам в общей группе!» — гласит пост «Аталанты» в «Инстаграме».

Напомним, что 17 ноября стало известно, что Руслан Малиновский и ещё два игрока сборной Украины заболели в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Малиновский стал игроком «Аталанты» в июле 2019 года, перейдя из бельгийского «Генка» за € 13,6 млн. В текущем сезоне 27-летний футболист провёл 9 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отметился 2 результативными передачами.