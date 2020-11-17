Руслан Малиновский и ещё два игрока сборной Украины заразились коронавирусом

Согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования положительными оказались три теста футболистов сборной Украины — Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Положительный результат также у тренера по физподготовке Ивана Баштового, сообщает сайт федерации футбола страны.
Что касается трёх представителей «Шахтёра» — Кривцова, Мораеса и Баштового, ситуация уточняется, так как все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент. УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещают участие игроков в командных соревнованиях.
16 ноября сообщалось о заражении Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника. Эти футболисты изолированы в своих гостиничных номерах.
- 17 ноября 2020
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