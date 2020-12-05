Румменигге: Нойер – лучший вратарь в истории футбола
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил мнение о том, кого он считает лучшим вратарём в истории футбола.
«Нойер – лучший вратарь в мире, я думаю, он даже лучший вратарь в истории футбола.
У нас всегда были хорошие вратари в Германии, в частности в «Баварии», когда мы говорим о Зеппе Майере или Оливере Кане, но я думаю, что именно Мануэль Нойер вывел вратарскую игру на новый уровень», — цитирует Румменигге Goal.
34-летний немецкий голкипер Мануэль Нойер стал игроком «Баварии» летом 2011 года, перейдя из «Шальке-04» за € 30 млн. С тех пор он провёл за мюнхенский клуб 402 встречи во всех турнирах, в которых пропустил 297 мячей, отыграв в 201 матче на ноль. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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