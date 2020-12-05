Кержаков: Дзюба мог бы заиграть в европейском топ-клубе. Он форвард от бога!

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал, кто из игроков «Зенита» смог бы заиграть в Европе, а также выделил лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.
«Кто из нынешнего состава «Зенита» мог бы играть в Европе? Все. Но смотря в каких странах — футбол-то в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу — нет. Случается и наоборот. Кроме того, существуют ещё личные амбиции. Я уезжал в «Севилью» из «Зенита», где меня все устраивало, доказывать самому себе, что я игрок. А в аренду в «Цюрих» вообще уходил бесплатно, отказавшись от денег «Зенита», который иначе меня не отпускал. Здесь у каждого свой выбор. И для кого-то главное — цифры в контракте. Словом, основания отъезда бывают разные. Скажем, Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» из-за того, что там мало играл. Зато сейчас в Питере на первых ролях. Наверняка какие-то причины заставили и Смолова зимой отправиться в «Сельту», которая вела борьбу за выживание.
Лучшие игроки Российской Премьер-Лиги? По-прежнему считаю Еременко самым умным и нестандартным футболистом РПЛ. Жаль, не удалось нам вместе сыграть. Вторым назову лидера ЦСКА Влашича — тонкого, разностороннего хавбека. А дальше или Ловрен, или Дзюба. Хорват — лучший защитник российского чемпионата. Но и Артема обижать не хочется — он форвард от Бога! Так что пусть по-братски делят третье место», — цитирует Кержакова «Спорт-экспресс».
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