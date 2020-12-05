«Бёрнли» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 5 декабря, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бёрнли» — «Эвертон».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Крис Кавани.



«Эвертон» в 10 матчах набрал 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (9) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 10 встречах набравший 21 очко. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (21) и лондонский «Челси» (19).