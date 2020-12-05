«Спартак» — «Тамбов»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тамбова» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Тамбов».



«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.



Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян, Урунов.



«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасёв, Кабахидзе, Тилль, Маранчуков, Онугха, Карапетян.



Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Килин, Николас, Костюков.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).