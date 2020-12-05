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«Краснодар» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Краснодар» — «Ротор». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Ротор».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Андрей Болотенков и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

В 16 матчах «Краснодар» набрал 21 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (12) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят «Спартак» и ЦСКА (по 32).

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