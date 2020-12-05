Слуцкий — о поражении в матче с «Локомотивом»: нечего комментировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал проигрыш в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).
«Нечего комментировать, мы допустили слишком много ошибок. У Шатова повреждение поверхности бедра. Нельзя сказать, что быстрый гол сыграл отрицательную роль.
Что касается промаха Макарова, это вопрос роста. Нет стабильного уровня мастерства у молодого футболиста. Иногда он принимает неверные решение из-за желания забить.
Частые замены во вратарской линии предопределены недовольством вратарями, которые играют», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 3:1 обыграл «Рубин». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Локомотив» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рубин (24) – на 9-м месте.
- 5 декабря 2020
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