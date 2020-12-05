Стерлинг вернулся в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч с «Фулхэмом»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Б. Менди, Диаш, Стоунс, Канселу, Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Стерлинг, Жезус, Марез.



Запасные: Стеффен, Лапорт, Э. Гарсия, Фоден, Бернарду Силва, Фернандиньо, Ферран Торрес.



«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Бобби Рид, Замбо Ангисса, Х. Рид, Лофтус-Чик, Лукман, Кавалейру.



Запасные: Родак, Брайан, Рим, Кейрни, Лемина, Камара, Митрович.

Впервые с 8 ноября вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг вернулся в стартовый состав «горожан».

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

Проморолик к матчу «Манчестер Сити» — «Фулхэм»