«Зенит» — «Урал»: Лунёв и Дзюба выйдут в стартовом составе хозяев

Стали известны составы «Зенита» и «Урала» на матч 17-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунёв, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Круговой, Прохин, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Вендел, Шамкин, Крапухин.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Герасимов, Кузьмичёв, Евсеев, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.
Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Урал».
В 16 матчах санкт-петербургский «Зенит» набрал 32 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Екатеринбургский «Урал» (19) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» и ЦСКА (по 32).
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