«Краснодар» — «Ротор»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Краснодар» — «Ротор». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Ротор». Опубликованы составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Чернов, Мартынович, Камболов, Кайо, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

Запасные: Черников, Синицын, Городов, Сорокин, Рамирес, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Берг.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулёв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Муллин, Микелтадзе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Андрей Болотенков и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).