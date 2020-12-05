«Краснодар» — «Ротор»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Краснодар» — «Ротор». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Ротор». Опубликованы составы команд.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Чернов, Мартынович, Камболов, Кайо, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные: Черников, Синицын, Городов, Сорокин, Рамирес, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Берг.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулёв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Муллин, Микелтадзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Андрей Болотенков и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
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