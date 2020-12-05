Джикия: у нас с Газизовым потрясающее общение. Он всегда рядом с командой

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях команды с генеральным директором Шамилем Газизовым.

«Правда ли, что Газизов зашел после игры к команде? У нас с ним потрясающее общение. Да, он был в раздевалке, зашёл и поздравил с победой. Это всегда бывает — как после неудачных игр, так и после удачных. Он всегда рядом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Таким образом, «Спартак» вышел на лидирующее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.