Джикия: у нас с Газизовым потрясающее общение. Он всегда рядом с командой
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях команды с генеральным директором Шамилем Газизовым.
«Правда ли, что Газизов зашел после игры к команде? У нас с ним потрясающее общение. Да, он был в раздевалке, зашёл и поздравил с победой. Это всегда бывает — как после неудачных игр, так и после удачных. Он всегда рядом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Таким образом, «Спартак» вышел на лидирующее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.
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