Гол с 25 метров и очередной мяч Калверт-Льюина — в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Эвертон»

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Бёрнли» и «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась вничью — 1:1.
Первый гол был забит на 3-й минуте матча — ирландский полузащитник хозяев Роберт Брэйди получил пас перед штрафной «Эвертона» и хлёстким ударом послал мяч в дальний нижний угол ворот.
Окончательный счёт был установлен в добавленное к первому тайму время. Бразильский нападающий гостей Ришарлисон прострелил во вратарскую, откуда Доминик Калверт-Льюин в подкате занёс мяч в ворота. Это уже 11-й гол 23-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
Видеообзор матча «Бёрнли» — «Эвертон»
Подопечные Шона Дайча набрали шесть очков и остались на 19-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (17) — на 7-м месте.
- 5 декабря 2020
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