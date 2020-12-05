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Гол с 25 метров и очередной мяч Калверт-Льюина — в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Эвертон»

Гол с 25 метров и очередной мяч Калверт-Льюина — в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Эвертон»
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Бёрнли» и «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась вничью — 1:1.

Первый гол был забит на 3-й минуте матча — ирландский полузащитник хозяев Роберт Брэйди получил пас перед штрафной «Эвертона» и хлёстким ударом послал мяч в дальний нижний угол ворот.

Окончательный счёт был установлен в добавленное к первому тайму время. Бразильский нападающий гостей Ришарлисон прострелил во вратарскую, откуда Доминик Калверт-Льюин в подкате занёс мяч в ворота. Это уже 11-й гол 23-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

Видеообзор матча «Бёрнли» — «Эвертон»

Подопечные Шона Дайча набрали шесть очков и остались на 19-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (17) — на 7-м месте.

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