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Азмун: сегодня «Зенит» выполнял установку тренера, и у нас, слава богу, всё получилось

Азмун: сегодня «Зенит» выполнял установку тренера, и у нас, слава богу, всё получилось
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал свою игру в матче с «Уралом» (5:1). Иранец оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

«Я выполняю свою работу. Слава богу, сегодня всё получилось, поэтому буду и дальше её выполнять! Для нас три очка важнее, чем большое количество голов. Сегодня мы выполняли установку тренера, и у нас, слава богу, всё получилось.

Этот месяц был очень трудным для меня — было нелегко пропустить все эти матчи и не играть. Слава богу, потихонечку набираю форму. Работа форварда — забивать голы, буду стараться продолжать в том же духе и не подводить команду. Мяч, которым я сделал хет-трик, заберу домой», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».

Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»
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