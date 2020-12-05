Азмун: сегодня «Зенит» выполнял установку тренера, и у нас, слава богу, всё получилось
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал свою игру в матче с «Уралом» (5:1). Иранец оформил хет-трик и отдал результативную передачу.
«Я выполняю свою работу. Слава богу, сегодня всё получилось, поэтому буду и дальше её выполнять! Для нас три очка важнее, чем большое количество голов. Сегодня мы выполняли установку тренера, и у нас, слава богу, всё получилось.
Этот месяц был очень трудным для меня — было нелегко пропустить все эти матчи и не играть. Слава богу, потихонечку набираю форму. Работа форварда — забивать голы, буду стараться продолжать в том же духе и не подводить команду. Мяч, которым я сделал хет-трик, заберу домой», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»
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