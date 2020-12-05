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«Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Первый гол был забит на 38-й минуте матча — после подачи с углового на ближнюю штангу опорный полузащитник хозяев Деклан Райс головой сбросил мяч во вратарскую, где Томаш Соучек буквально занёс мяч в ворота гостей.

Видео гола Соучека

Манкуниацы отыгрались на 65-й минуте — Бруну Фернандеш отпасовал низом в центр на Поля Погба, и француз исполнил точный удар из центральной зоны у чужой штрафной в шестерку ворот Фабиански.

Видео гола Погба

Через три минуты гости вышли вперёд — Мейсон Гринвуд здорово принял мяч первым касанием обработал и отправил его в дальний угол ворот.

Окончательный счёт был установлен на 78-й минуте — Маркус Рашфорд из глубины поля по центру убежал один на один с вратарём и уверенным ударом перекинул мяч над голкипером в дальний угол ворот.

Видео гола Рашфорда

Манкунианцы набрали 19 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (17) — на 7-м месте.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
05 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соучек – 38'   1:1 Погба – 65'   1:2 Гринвуд – 68'   1:3 Рашфорд – 78'
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