«Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу в АПЛ

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Первый гол был забит на 38-й минуте матча — после подачи с углового на ближнюю штангу опорный полузащитник хозяев Деклан Райс головой сбросил мяч во вратарскую, где Томаш Соучек буквально занёс мяч в ворота гостей.

Видео гола Соучека

Манкуниацы отыгрались на 65-й минуте — Бруну Фернандеш отпасовал низом в центр на Поля Погба, и француз исполнил точный удар из центральной зоны у чужой штрафной в шестерку ворот Фабиански.

Видео гола Погба

Через три минуты гости вышли вперёд — Мейсон Гринвуд здорово принял мяч первым касанием обработал и отправил его в дальний угол ворот.

Окончательный счёт был установлен на 78-й минуте — Маркус Рашфорд из глубины поля по центру убежал один на один с вратарём и уверенным ударом перекинул мяч над голкипером в дальний угол ворот.

Видео гола Рашфорда

Манкунианцы набрали 19 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (17) — на 7-м месте.