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Молниеносная контратака выводит «Лидс» вперёд в матче с «Челси»

Молниеносная контратака выводит «Лидс» вперёд в матче с «Челси»
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Челси» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Идёт 9-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.

Первый гол был забит на 4-й минуте матча — гости провели контратаку в три передачи, результатом которой стал очередной забитый мяч нападающим Патриком Бэмфордом.

Видео гола Бэмфорда

Это уже восьмой гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

Патрик Бэмфорд — воспитанник «Ноттингем Форест». Именно из стана «лесников» он в январе 2012 года за € 1,8 млн перешёл в «Челси». В начале 2017-го был куплен «Мидлсбро», а в июле 2018-го за € 7,9 млн его приобрёл «Лидс Юнайтед».

«Аристократы», набрав 19 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.

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