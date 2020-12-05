Молниеносная контратака выводит «Лидс» вперёд в матче с «Челси»

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Челси» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Идёт 9-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.
Первый гол был забит на 4-й минуте матча — гости провели контратаку в три передачи, результатом которой стал очередной забитый мяч нападающим Патриком Бэмфордом.
Это уже восьмой гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
Патрик Бэмфорд — воспитанник «Ноттингем Форест». Именно из стана «лесников» он в январе 2012 года за € 1,8 млн перешёл в «Челси». В начале 2017-го был куплен «Мидлсбро», а в июле 2018-го за € 7,9 млн его приобрёл «Лидс Юнайтед».
«Аристократы», набрав 19 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.
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