Рашфорд: нужно прекратить пропускать первыми

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал итоги матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1).
«Нам нужно прекратить пропускать первыми. Мы обязательно выиграем больше матчей, если будем оставлять свои ворота на замке. Хорошо, что мы проявили дух и снова одержали волевую победу. Но в идеале не хотелось бы пропускать.
Мы неплохо оборонялись. У них есть опасные игроки, действующие на контратаках, но нам удалось справиться с ними. Перерыв — это шанс перезагрузиться, и мы это сделали.
На следующей неделе будет большая игра в Лиге чемпионов. После поражения в матче с «ПСЖ» нам очень важно выиграть следующий матч. Болельщики делают игру особенной. Все испытывают прекрасное чувство в связи с возвращением болельщиков», — приводит слова Рашфорда BBC.
Манкунианцы набрали 19 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (17) — на 7-м месте.
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