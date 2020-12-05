Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 13-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем». Встреча состоится завтра, 6 декабря. Начало — в 15:00 мск. Как сообщает пресс-служба монегасков, хавбек возобновил адаптированные тренировки.
Головин восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе. Хавбек получил надрыв задней поверхности бедра в августе этого года.
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В текущем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.
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