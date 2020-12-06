РПЛ выразила соболезнования семье Понедельника

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги выразила соболезнования семье советского футболиста Виктора Понедельника. Легендарный форвард скончался в возрасте 83 лет.
«Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Владимировича», — говорится в сообщении РПЛ в «Твиттере».
Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Карьеру игрока начал в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую сыграл 29 матчей и забил 20 голов.
В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника, кроме «Ростсельмаша», значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.
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