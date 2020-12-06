Юрген Клопп назвал фаворита чемпионата Англии

53-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», прокомментировал результаты «Тоттенхэма» и «Челси» в английской Премьер-лиге, назвав фаворита турнира.
«Наблюдая за последними матчами, я вижу, что «Тоттенхэм» явно преуспевает, но «Челси» для меня сейчас выглядит фаворитом. У «синих» более широкая скамейка, отличный подбор футболистов и поставленная игра. Они имеют невероятные возможности для смены состава от одной игре к другой. Вот и всё.
Я уже говорил, что в этом сезоне не нужно ставить перед собой цель и идти к ней, а нужно добиться того, чтобы демонстрировать наилучший футбол, в который вы можете играть — и это то, что «Ливерпуль» пытается делать. Мы полностью сосредоточены на следующей игре, следующем сопернике, и стараемся не думать так рано о результатах соперников», — цитирует Клоппа Goal.
Ошибка Кепы и дубль Мане — в обзоре матча «Челси» — «Ливерпуль».
Напомним, что после 11 проведённых игр именно «Челси» возглавляет таблицу АПЛ с 22 очками, за ним следуют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», у которых равное количество очков (21) и игра в запасе.
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